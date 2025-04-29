بيان للحزب التقدمي الاشتراكي بشأن "تدخل جنبلاط في الانتخابات البلدية"!

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "تنفي مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بشكل قاطع ما يتم تداوله من مزاعم حول تدخل الرئيس وليد جنبلاط في الانتخابات البلدية في بلدة مزرعة الشوف، ودعمه لأحد المرشحين لرئاسة البلدية دون سواه.

وتؤكد المفوضية أن هذا الخبر مفبرك ومدسوس، لا يمتّ إلى الواقع بصلة، إذ إن الرئيس وليد جنبلاط كان قد أعلن بوضوح عدم تدخله في الاستحقاقات البلدية والاختيارية في منطقة الجبل، احتراماً لخيار الأهالي وإرادتهم.

وتوضح المفوضية أن الرسالة التي نُشرت تحت عنوان "علّمتني الحياة..." والتي أعرب فيها جنبلاط عن دعمه لمرشح في بلدة الباروك، جاءت لأسباب موضوعية وخاصة بتلك البلدة، ولا يجوز بأي شكل إسقاطها أو تعميمها على مناطق أو مرشحين آخرين، خصوصاً أن ذلك يقع في خانة التزوير والدسّ الرخيص".