عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 نيسان 2025

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الأخبار: الإنتخابات البلدية

سوريا: المشكلة الكردية باقية

الدولة تأخّرت في إعادة الإعمار وردّها على الاعتداءات ناعم وغير مقبول | قاسم: لا بحث في أيّ ملف قبل التحرير



الجمهورية: لبنان محشور في زمن التحدّيات

هيكل: لبنان ملتزم بالإتفاق



الديار: «إسرائيل» تصعّد لجرّ لبنان الى حرب داخليّة

واشنطن تروّج للأكاذيب «الإسرائيليّة»... والجيش ينفي!

هيكل في الجنوب... وقاسم يدعو الى بدء الإعمار



النهار: أجواء مشدودة تواكب محادثات لبنانية- أميركية الحكومة تنجز الاستعدادات للجولات الانتخابية

اللواء: الإستحقاق البلدي الأحد: صفعة للإحتلال وخطوة نحو التنمية

عون يؤكد: لا عودة للحرب.. ورئيس لجنة وقف النار يزور الرؤساء الثلاثة غداً



البناء: إيران تهدّد برد شامل وغير متناسب على أي اعتداء «إسرائيلي» يستهدف منشآتها | البحرية الأميركية تعترف بفقدان طائرة أف 18 خلال هروب الحاملة ترومان | قاسم: العدوان على الضاحيّة لفرض قواعد جديدة والمطلوب حزم الدولة وشجاعتها



l'orient le jour: Frappe sur la banlieue sud : le Hezbollah, et l'Iran, sous pression maximale

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: تحركات إيرانية للاجتماع بالترويكا الأوروبية قبل الجولة الثالثة مع أميركا

طهران تسعى لتقييم الموقف من آلية «سناب باك»

الأنباء الكويتية: عون: قرار حصر السلاح اتخذ ولا عودة إلى لغة الحرب.. ووزير الداخلية: لبنان لن يسير بالأجندة الإسرائيلية والانتخابات البلدية قائمة

بدء العد التنازلي لـ «الأحد البلدي الأول».. جاهزية وتحسُّب للوضع الأمني