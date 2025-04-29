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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 نيسان 2025

29
APRIL
2025
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الأخبار: الإنتخابات البلدية
سوريا: المشكلة الكردية باقية
الدولة تأخّرت في إعادة الإعمار وردّها على الاعتداءات ناعم وغير مقبول | قاسم: لا بحث في أيّ ملف قبل التحرير

 

 

 


الجمهورية: لبنان محشور في زمن التحدّيات
هيكل: لبنان ملتزم بالإتفاق

 

 

 


الديار: «إسرائيل» تصعّد لجرّ لبنان الى حرب داخليّة
واشنطن تروّج للأكاذيب «الإسرائيليّة»... والجيش ينفي!
هيكل في الجنوب... وقاسم يدعو الى بدء الإعمار

 

 

 


النهار: أجواء مشدودة تواكب محادثات لبنانية- أميركية الحكومة تنجز الاستعدادات للجولات الانتخابية

 

 

 

 

اللواء: الإستحقاق البلدي الأحد: صفعة للإحتلال وخطوة نحو التنمية
عون يؤكد: لا عودة للحرب.. ورئيس لجنة وقف النار يزور الرؤساء الثلاثة غداً

 

 

 


البناء: إيران تهدّد برد شامل وغير متناسب على أي اعتداء «إسرائيلي» يستهدف منشآتها | البحرية الأميركية تعترف بفقدان طائرة أف 18 خلال هروب الحاملة ترومان | قاسم: العدوان على الضاحيّة لفرض قواعد جديدة والمطلوب حزم الدولة وشجاعتها

 

 

 


l'orient le jour: Frappe sur la banlieue sud : le Hezbollah, et l'Iran, sous pression maximale

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: تحركات إيرانية للاجتماع بالترويكا الأوروبية قبل الجولة الثالثة مع أميركا
طهران تسعى لتقييم الموقف من آلية «سناب باك»

 

 

 

الأنباء الكويتية: عون: قرار حصر السلاح اتخذ ولا عودة إلى لغة الحرب.. ووزير الداخلية: لبنان لن يسير بالأجندة الإسرائيلية والانتخابات البلدية قائمة
بدء العد التنازلي لـ «الأحد البلدي الأول».. جاهزية وتحسُّب للوضع الأمني

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