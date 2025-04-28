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قوى الامن: توقيف مطلوب في عين الرمانة يُحطّم زجاج السيّارات ويسرق ما بداخلها

28
APRIL
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات البلاغ الاتي: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، في عددٍ من مناطق محافظتَي جبل لبنان وبيروت. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد منفّذ هذه العمليّات وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ف. غ. (مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومخدّرات، وسرقة من داخل سيّارات، واحتيال.

بتاريخ 22-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان إقامته في محلّة عين الرّمّانة وأوقفته. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ مئات عمليّات سرقة محتويات من داخل سيّارات، بعد كسر زجاجها، وذلك على المسلك الممتد ما بين جبيل وجونية، وفي مناطق عدّة من محافظة بيروت.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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