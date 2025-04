Bassil: No hay razón para que los refugiados sirios se queden y su presencia se ha convertido en una ocupación

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, subrayó que hoy se observa silencio en el interior del Líbano sobre la cuestión del retorno de los refugiados a su país. En una entrevista concedida al programa Spot Shot de Lebanon debate, explicó que el Movimiento Patriótico Libre conmemorará el 26 de abril y exigirá la salida del "ejército de desplazados sirios" dex Líbano porque no hay razón para que se queden.

Bassil subrayó que "no queremos incitar ni tener un problema con el pueblo sirio", y añadió: "Siria es un vecino y queremos tener las mejores relaciones y los sirios que están aquí legalmente, no tenemos ningún problema con ellos, viven entre nosotros, trabajan y tienen permiso de trabajo y residencia legal, y los que son ilegales, y tras la caída del régimen sirio, el motivo de su estancia en el Líbano ha caído."

Destacó que "lo que está ocurriendo en el gobierno es peligroso y es una consagración de la presencia ilegal que se ha convertido en una ocupación humana de más de dos millones de sirios que constituyen entre 200 y 250 desplazados internos por kilómetro cuadrado", subrayando que "esto es un peligro para nuestra identidad".

Hizo hincapié en que la soberanía libanesa se está viendo comprometida por la presencia de dos millones de extranjeros en nuestra tierra en contra de nuestra voluntad, señalando que "no se respetan las leyes locales ni las leyes internacionales al mantener a los refugiados sirios en suelo libanés mientras haya desaparecido la razón por la que vinieron a Líbano." dijo: "en su momento, decíamos para los casos humanitarios, dejemos entrar al desplazado según una determinada descripción, pero para los desplazados económicos, no se les permite entrar, y menos hoy en día.

Añadió: "La lección de la cuestión de los refugiados sirios por sí sola desde 2011, nos hemos resistido, pero el día en que el resto de las fuerzas estén a nuestro lado, sin duda esperamos así lograr esta demanda", señalando que "el resto de las partes no estuvieron a nuestro lado en la cuestión de los desplazados sirios porque hay una voluntad externa que siguen".

Agregó: "Veamos el camino de los refugiados sirios, Antes de la caída del antiguo régimen sirio, se empezaron a formar las condiciones internas que empujaron a ello, porque en 2011 se consideraba que estaba en contra del régimen sirio y que los desplazados debían permanecer en Líbano para ser una fuerza electoral y militar cuando fuera necesario".

Añadió: "Entonces, cuando el régimen sirio sobrevivió, presionaron para que devolviera a los refugiados a Siria, pero hoy, con la caída del régimen de Assad y la existencia de un nuevo régimen, ya no hay interés en devolver a los refugiados, y la voluntad internacional va en esta dirección".

Dijo: "El presidente Michel Aoun, en todas las plataformas internacionales, ha tenido posiciones duras sobre la cuestión de los refugiados, ya que no transigimos ni nos sometimos a la voluntad extranjera en esta cuestión, y nos damos cuenta de que había una voluntad política y grupos subordinados, pero la diferencia es que el régimen de Assad ha caído y la razón del desplazamiento de Siria a Líbano ha desaparecido".

Añadió: "la comunidad internacional ha quedado en deuda con nosotros porque estamos cargando con el peso de una crisis que no hemos creado nosotros, la ha creado la comunidad internacional, junto con el régimen de Siria, y por lo tanto las instituciones internacionales deben pagar al Líbano por las pérdidas sufridas." Bassil afirmó que “el retorno de los desplazados se puede conseguir si empujamos en esta dirección.”

Bassil explicó : "Lo que tenemos que hacer es un trabajo de concienciación, de derechos humanos, institucional y humanitario en todos los sentidos", y señaló que "presentamos siete leyes al parlamento y yo la primera ley que presenté al parlamento cuando me convertí en parlamentario fue sobre el desplazamiento sirio, y lo que me entristece es que no pudimos aprobar las leyes que presentamos."

añadió: "La última ley que presentamos fue que los sirios debían abandonar Líbano por ley en un plazo de seis meses, excepto los que tuvieran estatus legal". Bassil subrayó que "hay una gran diferencia entre dónde estamos, lo que quieren los libaneses y cómo funciona el gobierno, porque el régimen de Bashar al-Assad ha caído y no hay razón para que los refugiados se queden en el Líbano".

Bassil señaló que "no es responsabilidad del Líbano proporcionar seguridad en Siria, pues ya no hay manifestaciones contra el régimen, ni actos disruptivos, ni guerra contra el régimen", y afirmó: "Fueron desplazados a causa de la guerra, hay leyes internacionales y estamos fuera de ellas, el mundo aplica conceptos al Líbano que están fuera de los conceptos internacionales que ellos han establecido", subrayando que "conseguiremos sacar a los sirios del Líbano, pero el problema es que el tiempo corre en nuestra contra".

Bassil recordó la campaña que organizó contra él el diario As-Safir cuando pidió que se inscribieran los nacimientos de sirios en el Líbano y así no quedaran sin registrar, y añadió: "Esto es lo que hice y envié esto a la embajada siria en el Líbano y a nuestra embajada en Siria para informarles, pero sólo lanzaron una campaña contra mí y me acusaron de racista, porque por supuesto estas personas están registradas aquí, han nacido y se han casado aquí y se han convertido en parte de la sociedad libanesa, por eso decimos que hay un peligro existencial porque nos están cambiando nuestra identidad".

Bassil recordó el decreto de naturalización promulgado en 1994 y dijo: "Hoy hay municipios que han cambiado su naturaleza y su identidad por culpa de los naturalizados, subrayando que hay personas que merecen la ciudadanía porque su origen es libanés y sus raíces están en Líbano y tienen sus hogares y hay personas que no tienen nada en Líbano y viven en el extranjero que sólo vienen al Líbano, cogen dinero, son elegidos y se vuelven al lugar de donde vinieron".

Bassil destacó en otro ámbito que: "Antes de los años 90, estábamos en el corazón de la legitimidad, pero éramos del pueblo en un enfrentamiento militar, y en 2005 volvimos al Estado en el Parlamento, pero no estábamos en el corazón del poder porque nos quedamos fuera del gobierno de 2005 a 2008".

Y añadió: Todos ellos entraron en el poder y nosotros nos quedamos fuera del gobierno en el que entramos en 2008, así que entramos en el poder pero no llegamos a estar en el poder, en 2016 el general Michel Aoun fue elegido presidente de la República y aquí llegamos a estar en el poder." añadió: "En 2022 salimos del Gobierno y hoy seguimos en la misma situación y volvemos a estar donde estábamos en 2005-2008, en el Estado pero fuera del poder y del Gobierno". subrayó: "La etapa más difícil fue cuando estábamos en el Estado, en el poder y en el Gobierno.

Bassil dijo: "Nos acusan de no haber hecho nada durante el gobierno del presidente Michel Aoun, pero la verdad es que hemos hecho mucho, empezando por la batalla de Fajr al-Juroud, hasta la adopción de una ley electoral justa, hasta la adopción de decretos sobre petróleo y gas y la aprobación de presupuestos que no se aprobaban desde 2005, pero esto es menos de lo que nos hubiera gustado hacer".

Y añadió: "La historia no es cómo “intimidarnos” los unos a los otros como libaneses, sino cómo ayudarnos a conseguirlo, la cuestión es que no tenemos mayoría ni en el parlamento ni en el gobierno, ni el Presidente de la República tiene poderes para hacer nada por sí solo."

Bassil subrayó que "no nos sorprendió el momento de la retirada del ejército sirio porque se esperaba", señalando que "sólo nosotros permanecimos en el exilio y resistimos, pero no somos los únicos que expulsamos a los sirios, ya que hubo una convergencia interna el 14 de marzo de 2005 que aceleró el martirio del difunto primer ministro Rafik Hariri, y hay una convergencia desde el exterior con esta voluntad interna que aceleró las cosas".

Sobre la cuestión del desarme de Hezbollah, declaró: "Estamos a favor de que el Estado sea el propietario de las armas y de la decisión de utilizar las armas después de que Hezbollah no se ganara la confianza de los libaneses en la forma en que utiliza esta arma y la utilizara en direcciones que no responden a los intereses libaneses, y esto no significa que Israel no sea el agresor contra el Líbano o que estemos de su parte, sino que significa que nuestra posición de principio es que el Estado es el propietario de las armas y la decisión hoy se ha hecho más necesaria debido al error estratégico cometido por Hezbollah y porque el interés de Líbano es neutralizarlo de los conflictos regionales para protegerlo."

Bassil relató cómo visitó al general Michel Aoun en su exilio en Francia en 1993 por primera vez en la haute maison en Nochebuena. Recordó que el general Aoun siempre quiso alejarse del lenguaje de la violencia y de las armas y siempre subrayó que la lucha es pacífica para desalojar al ejército sirio.

Añadió: Acompañé al presidente Michel Aoun en sus viajes a Estados Unidos para aprobar la ley de restablecimiento de la soberanía del Líbano desde 2001. Dijo: "La fuerza del general Michel Aoun no es militar, pues fue comandante del ejército, ni política, pues fue jefe de un gobierno de transición, pero fue capaz de dirigir una revolución desde el exilio."

subrayó: "hemos luchado desde 1990 y nunca hemos pensado en un futuro político".

Y añadió: "El presidente Michel Aoun es quien nos enseñó que puede “aplastar” pero no firma ni se rinde, y fue su no rendición y su no firma lo que le dio más tarde el honor de la resistencia".

Y continuó: "Por eso fuimos los únicos que rechazamos la “ocupación” en el momento en que todos ellos accedieron al poder, y la gente nos siguió hasta que llegamos a la formación de un Estado popular creciente y pudimos obtener el apoyo internacional el 14 de marzo de 2005." Bassil señaló que "en los años 90, cuando viajaba para ver al general, fue una de las etapas más bonitas de mi vida, y cuando estaba sentado en la mesa del gabinete, solía decir que esta “prisión” es peor que la prisión del 7 de agosto, porque teníamos que ponernos de acuerdo para tomar decisiones en el país".

Bassil se refirió a los sucesos del 7 de agosto, señalando que «estábamos en la oficina del movimiento en Antelias y en ese momento yo era el secretario del movimiento y una fuerza del ejército hizo una redada y nos detuvo, y luego el 9 de agosto detuvieron a otro grupo de jóvenes en el museo", subrayando que "esta etapa, a pesar de lo que nos sometieron, es más hermosa que estar en el poder porque “desangra” a la gente y pierde la belleza y la pureza de la lucha".

Bassil subrayó que en el Líbano se utiliza el populismo y cuando una persona está fuera del poder, la responsabilidad es menor y recae en otros, pero hoy estamos fuera del poder, buscamos asumir responsabilidades y nosotros en casa también estamos haciendo oposición dentro del gobierno, pero desgraciadamente la gente nos cataloga del sistema porque estamos sentados en la misma mesa y pagamos el precio por ello".