قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم سلب وطعن بالسكّين

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السّلب والسّرقة بقوّة السّلاح، في مختلف المناطق اللّبنانية، وعلى أثر انتشار فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يَروي فيه تعرّضه لعمليّة سلب وطعن بسكّين في محلّة الجناح، من قبل شخص مجهول، كادت أن تودي بحياته، باشرت هذه القطعات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه.

من خلال الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويُدعى ع. م. (مواليد عام 1979، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات، وطعن وضرب وإيذاء.

بتاريخ 23-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في المحلّة ذاتها، وضبطت بحوزته سكينًا، و”شفرة كاتر”، وهاتفًا خلويًّا.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عمليّة السّلب والطّعن مستخدمًا السّكّين الذي ضُبِطَ بحوزته. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".