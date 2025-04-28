أبي خليل يردّ على نائب "القوات": "الهروب وكعاب زعيمكن لاحقة.. من زحلة والجبل وبحمدون والشحار وشرق صيدا"!

A + A -

رد النائب سيزار أبي خليل على تهجمات نائب القوات بيار بو عاصي فكتب:

"أقصى ما استرجيتوا تقولوا: براءة براءة ايام النضال لخروج الجيش السوري!

المرجلة انك تواجه الاحتلال وانت اعزل والقراب والبعاد مطبعين ومتفاهمين مع النظام السوري… المناوشات من وراء خطوط تماس مرسمة بالأحمر من الخارج مش مرجلة!

الهروب وكعاب زعيمكن لاحقة… من زحلة والجبل وبحمدون والشحار وشرق صيدا، وترك الناس تواجه مصيرها، مش مرجلة!

عايشين وهم احتكار المقاومة اللبنانية وما عملتوا شي غير بيع القضية على كل مفترق طرق…

هلق بخصوص قانون محاسبة سوريا تفضلوا اقروا أسبابه الموجبة إذا بتعرفوا!!! وقبل ما ننسى بخصوص النازحين وينكم ؟؟؟؟"