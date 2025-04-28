عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 نيسان 2025

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الأخبار: إنقسام في الجامعة اللأميركية حول الحريات

الإدارة: مقاطعة الإعلام الناقد وملاحقته حتى خنقه

منتسبون: إسكات الأصوات المتضامنة مع فلسطين

بري: تشويش على المفاوضات مع إيران وفرض قواعد جديدة

عدوان الضاحية:جر لبنان إلى الحرب

الشيخ يرث عباس... سطلة أكثر رادءة

الديار: إسرائيل تعاود قصف الضاحية... توسيع الحرب مُجدّداً

لبنان الرسمي يُطالب واشنطن وباريس بتحمّل مسؤوليّاتهما

إنتخابات بيروت: ساعات حاسمة قبل التوافق أو التأجيل

النهار: ذعر الضاحية مجدداً على إيقاع السجالات!

إسرائيل تضرب الضاحية ولبنان ينتقد "الضامنين" حملة تصاعدية لـ"الحزب" ضد نزع سلاحه



الجمهورية: لبنان يطالب "الراعيّين" بلجم إسرائيل

قصف للضاحية وللمفاوضات النووية

اللواء: عدوان إسرائيلي مريب يستبيح الضاحية.. ومزاعم كاذبة لنتنياهو وكاتس

واشنطن تتجاهل المطالبة بمنع الغارات.. وعون وسلام يطالبان ضامني الإتفاق بوقف الإعتداءات



البناء: تقدّم في جولة مسقط… وتفجير في بندر عباس… ونتنياهو يهدد: تفكيك البرنامج وإلّا | تصاعد العمليات في غزة وتزايد خسائر الاحتلال… والقناة 12: 72 % ضد الحرب | غارة إسرائيلية على الضاحية… المقاومة تسأل عن الدولة… وعون يسأل عن الرعاة



l'orient le jour: La banlieue sud de Beyrouth de nouveau sous le feu israélien

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: إيران: لم نتفاوض ولن نتفاوض حول الصواريخ أو وقف التخصيب

الأنباء الكويتية: وفد أمني لبناني إلى سورية لبحث ترتيبات الحدود

إسرائيل تقصف «الضاحية».. وعون يدعو أميركا وفرنسا لإجبارها على التوقف