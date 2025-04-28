عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 نيسان 2025

الأخبار: إنقسام في الجامعة اللأميركية حول الحريات
الإدارة: مقاطعة الإعلام الناقد وملاحقته حتى خنقه
منتسبون: إسكات الأصوات المتضامنة مع فلسطين
بري: تشويش على المفاوضات مع إيران وفرض قواعد جديدة
عدوان الضاحية:جر لبنان إلى الحرب
الشيخ يرث عباس... سطلة أكثر رادءة
الديار: إسرائيل تعاود قصف الضاحية... توسيع الحرب مُجدّداً
لبنان الرسمي يُطالب واشنطن وباريس بتحمّل مسؤوليّاتهما
إنتخابات بيروت: ساعات حاسمة قبل التوافق أو التأجيل
النهار: ذعر الضاحية مجدداً على إيقاع السجالات!
إسرائيل تضرب الضاحية ولبنان ينتقد "الضامنين" حملة تصاعدية لـ"الحزب" ضد نزع سلاحه
الجمهورية: لبنان يطالب "الراعيّين" بلجم إسرائيل
قصف للضاحية وللمفاوضات النووية
اللواء: عدوان إسرائيلي مريب يستبيح الضاحية.. ومزاعم كاذبة لنتنياهو وكاتس
واشنطن تتجاهل المطالبة بمنع الغارات.. وعون وسلام يطالبان ضامني الإتفاق بوقف الإعتداءات
البناء: تقدّم في جولة مسقط… وتفجير في بندر عباس… ونتنياهو يهدد: تفكيك البرنامج وإلّا | تصاعد العمليات في غزة وتزايد خسائر الاحتلال… والقناة 12: 72 % ضد الحرب | غارة إسرائيلية على الضاحية… المقاومة تسأل عن الدولة… وعون يسأل عن الرعاة
l'orient le jour: La banlieue sud de Beyrouth de nouveau sous le feu israélien
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: إيران: لم نتفاوض ولن نتفاوض حول الصواريخ أو وقف التخصيب
الأنباء الكويتية: وفد أمني لبناني إلى سورية لبحث ترتيبات الحدود
إسرائيل تقصف «الضاحية».. وعون يدعو أميركا وفرنسا لإجبارها على التوقف