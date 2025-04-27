بعد الغارة على الضاحية.. بيانٌ لنتنياهو وكاتس!

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اشار بيان مشترك لوزير حرب العدو الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو الى ان "الضاحية الجنوبية لبيروت لن تكون ملاذا لحزب الله، وحكومة لبنان تتحمل مسؤولية منع التهديدات". وزعم ان "الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية تخزن فيها صواريخ دقيقة لحزب الله في بيروت".



وفي وقت سابق اليوم، شنّ الطّيران المعادي الإسرائيلي عدواناً استهدف الموقع المهدَّد في حي الحدث في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، بعد 3 غارات تحذيريّة نفّذها الطّيران المسيّر الإسرائيلي، ما أدّى إلى اندلاع حريق في مكان الاستهداف وتصاعد دخان كثيف.