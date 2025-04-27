الحزب يعلق على إنفجار ميناء رجائي

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صدر عن حزب الله البيان التالي:

يتقدّم حزب الله من سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف، ومن رئيس الجمهورية ‏الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، ومن حكومتها وشعبها العزيز، ومن عوائل الشهداء، بأحرّ ‏التعازي والمواساة، جراء الحادث الأليم الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، ‏وأدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عدد كبير من الجرحى.‏

إننا إذ نعرب عن تضامننا العميق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووقفونا إلى جانب شعبها الأبي ‏والمعطاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء ‏العاجل، وأن يحفظ الجمهورية الإسلامية وشعبها العزيز من كل سوء.‏

إننا على يقين بأن الجمهورية الإسلامية، بما تمتلكه من إيمان وإرادة صلبة، قادرة على تجاوز هذه ‏الحادثة المفجعة ومواصلة مسيرتها المباركة في التقدم والتطور والصمود ونصرة قضايا الأمة.‏