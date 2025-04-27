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تعهدات مكتوبة من الشرع لكسب ثقة الإدارة الأميركية... ماذا عن إبعاد المقاتلين الأجانب؟

27
APRIL
2025
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الشرق الأوسط السعودية: لندن-

ردّت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبّقت معظمها؛ لكن البعض الآخر يتطلّب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن، وفقاً لنسخة من رسالة قالت وكالة «رويترز» إنها اطّلعت عليها.

 

وتتعهد سوريا في رسالتها بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيماوية، ومنها تعزيز الاتصال بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. لكن الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب والسماح لأميركا بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.

 

وفي القامشلي، دعا مؤتمر «وحدة الصف والموقف الكردي» إلى إقامة «سوريا ديمقراطية لامركزية».

الشرق الأوسط
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