السيد: "قصّة "ولاد الكلب "…"

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :"



قصّة "ولاد الكلب "…



قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس متوجّهاً الى حركة حماس : "يا اولاد الكلب سلّموا الأسرى (الإسرائيليين) يللي عندكم وخلصونا من هالشغلة"!!



ولأنّ الشيء بالشيء يُذْكَر، ذكَّرَني ذلك بمطلع التسعينات يوم توقيع اتفاق السلام بين ياسر عرفات وإسحق رابين برعاية مصرية-أميركية، يومها تمنّع عرفات عن التوقيع في اللحظة الأخيرة وكان إلى جانبه محمود عباس، فما كان من الرئيس المصري حسني مبارك إلا أن قال له بوجود الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وعلى مسمع من الصحافة: "وقّع يا ابن الكلب"، وكان التوقيع…. بالخلاصة، لُكِلِّ إمْرِىءٍ مِنْ دَهْرِهِ ما تَعَوَّدَا…"