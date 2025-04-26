وفد من هيئة قضاء طرابلس زار مكتب حزب الطاشناق في طرابلس

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زار وفد من التيار الوطني الحر في قضاء طرابلس، مكتب حزب الطاشناق في طرابلس. وقد ضم الوفد منسّق القضاء داني سابا وعضو مكتب نائب الرئيس للعلاقات مع الاحزاب الخارجيّة سامر الرز وعضو المكنة الانتخابية طوني فياض.

قدم الوفد التهنئة بالأعياد المجيدة وكانت مناسبة للتعبير عن تضامن التيار قيادة ومنتسبين مع الشعب الارمني في ذكرى ٢٤ نيسان الأليمة.

كما تطرق المجتمعون إلى الاستحقاق البلدي وضرورة أن يشارك الجميع ترشّحًا واقتراعًا للمساهمة معًا لما فيه خير مدينتَي طرابلس والميناء في تأمين الأمن والإنماء والاستقرار الاجتماعي.