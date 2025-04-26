غداً... تدابير سير على المسلك الغربي من نفق المطار

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يـــــــلي:

الحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بقيام إحدى الشركات المتعهدة بأعمال نظافة وكنس داخل نفق المطار، لذلك وبناءً على كتاب محافظ جبل لبنان، سيتم تحويل السير على الطرقات المجاورة على الشكل التالي:

قطع طريق المسرب الغربي من نفق المطار (المطار – خلدة) بتاريخ 27-04-2025 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 8,00 صباحًا، على أن يتمّ تحويل السير باتّجاه محلّة الأوزاعي.

قطع الطريق من الكوكودي (المريجة) باتّجاه نفق المطار، وتحويله باتجاه طريق المطار القديم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.