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أعلن وزير العمل الدكتور محمد حيدر في بيان، تأجيل اجتماع لجنة المؤشر، الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين في 28 من الحالي إلى يوم الاربعاء ٧ أيار 2025 عند العاشرة صباحا.

ويأتي هذا التأجيل إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف المعنيّة، بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تتعلق بمسألة رفع الحد الأدنى للأجور والتعويضات، بما يضمن العدالة للعاملين، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأكد وزير العمل حرصه على مواصلة الحوار والتشاور من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، تمهيداً لإقرار التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة.