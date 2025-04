A + A -

Le président Michel Aoun a lancé un appel aux Libanais à l'occasion de la 20e commémoration du retrait de l'armée syrienne :



À l'occasion de la vingtième commémoration du retrait de l'armée syrienne du Liban, je lance aujourd'hui un appel aux Libanais :

La préservation de la souveraineté, de la liberté et de l'indépendance du Liban exige de nous une ferme unité nationale et un rejet catégorique de tout plan menaçant l’entité, l'identité ou le tissu social du pays.

Le Liban a vécu des expériences difficiles tout au long de son histoire moderne, a été confronté à des occupations, des tutelles et des projets qui ont visé sa stabilité, sa cohésion interne et l'efficacité de ses institutions, ainsi qu'à des tentatives persistantes d'introduire des changements démographiques dans sa société afin de saper sa nature pluraliste.

Aujourd'hui, il est également confronté à des défis fatidiques et à des dangers majeurs découlant de l'occupation israélienne d'une partie de notre territoire, de l'agression persistante qui s’étend partout , et des plans visant à opérer un changement démographique radical dans le prolongement du décret de naturalisation de 1994, dans le but de transformer le Liban en imposant l’intégration de réfugiés et de personnes déplacées ce qui augmente la densité de la population sur son territoire atteignant 575 personnes au kilomètre carré et menaçant non seulement l'identité mais aussi la capacité de l'État à gérer ses ressources et à contrôler sa sécurité, l'empêchant d'offrir des opportunités d'emploi et un niveau de vie décent à ses citoyens et de freiner leurs migrations.

Tout cela s'accompagne de pressions extérieures, de "conseils" et de recommandations qui s'inscrivent dans le cadre du « soutien et de la stabilisation » !

Face à tous ces risques, je réaffirme qu'une volonté nationale sincère et un dialogue responsable, sans dépendance à l'égard d'une quelconque partie extérieure, sont le seul moyen de sauver le Liban et d'arrêter les projets qui menacent son entité et son équilibre...

Que chacun, à partir de sa position, assume la responsabilité historique de sauver et de protéger le Liban.