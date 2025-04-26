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البستاني من الولايات المتحدة: قد نصل إلى نمو اقتصادي بنسبة 7 بالمئة إذا لم تطرأ أي مشاكل أمنية بلبنان

26
APRIL
2025
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اكّد النّائب فريد البستاني أنّ "حماية أموال المودعين واجب دستوري"، مشيرًا إلى "أنّه تقدّم بمشروع قانون لإعادة تكوين الودائع وكانت له أصداء إيجابيّة في واشنطن".

كشف النائب فريد البستاني من الولايات المتحدة في مداخلة خلال برنامج "جدل' عبر قناة الـ"LBCI" ، أنّ "أصداء تطبيق القرار الدّولي 1701 كانت إيجابيّة في واشنطن، وشدّدنا على وجود خروقات إسرائيليّة لاتفاق وقف إطلاق النّار، وكلمة الوفد اللّبناني على هامش اجتماعات صندوق النّقد الدّولي والبنك الدّولي هناك كانت موحّدة"، معتبرًا أنّ "الإتفاق مع صندوق النّقد هو ممرّ إلزامي لنعود إلى الاقتصاد العالمي، وهذه آخر فرصة متاحة أمامنا لإنعاش اقتصادنا الوطني وعلينا العمل على اتمام الاتفاق قبل نهاية حزيران. كما أنّنا يجب أن نبني اقتصادًا مستداماً بمقوّمات قويّة وعلميّة من صناعة وتكنولوجيا وزراعة، ولا نتّكل فقط على موسم سياحي".

ولفت البستاني إلى أنّ "الفريق المفاوض مع صندوق النقد حريص على الالتزام بالوعود، وقد لمسنا تقدّمًا في هذا الإطار"، مبيّنًا أنّ "إقرار قانون رفع السرية المصرفية كانت له أصداء إيجابيّة جدًّا في واشنطن أيضًا، والتّحدّي المقبل هو هيكلة المصارف، والعمل على اعادة تكوين الودائع لأن الثقة بالقطاع المصرفي تمرّ الزاماً بحفظ وإعادة اموال المودعين، "، متوقّعًا أن "يصل لبنان إلى نموّ اقتصادي بنسبة 7%، إذا لم تطرأ أي مشاكل أمنيّة في لبنان، وعند التّوقيع مع صندوق النّقد الدّولي العديد من الدّول المانحة ستساعدنا".

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