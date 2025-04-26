living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نعم للحوار، لا للمهوار...

26
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سمير مسرة-

أسئلة بسيطة برسم الرؤوس الحامية علها تصبح عاقلة.

- ليش وجود مليونين لاجئ سوري على أرض لبنان ما بهمكن، علما" انو لامست الكثافة السكانية بوطن ال ١٠،٤٥٢ كيلومتر مربع الصغير مستوى غير مسبوق اي ٧ ملايين انسان على مساحة لبنان، يساوي ٦٦٩ شخص بالكيلومتر الواحد؟

- ليش مطنشين على هل الرقم الهائل يللي صنف لبنان من ضمن لائحة اول ٢٠ بلد بالعالم يعاني من هل المرض القاتل يللي رح يؤدي الى انفجار داخلي قريب اذا ما عملنا شي؟

- شو فينا نسمي هل الامبالات؟ هل هي لان رؤوسنا حامية؟ هل سببها هو النكد، والحقد، و عدم الادراك؟ والافظع من هيك هل هي مقصودة؟ واخيرا" هل حقا" لم نتعلم شيء من الماضي؟

اذا الخارج والبعض من الداخل بدن منا نروح على جهنم متل ما قال فخامة الرئيس الجنرال بالسابق، واعتمد اليوم نفس الخطاب فخامة الرئيس العماد الحالي، ما لازم حدن يقبل منطق القوة لانو الحل بيكون حتما" بالحوار مهما طال، مش بالمهوار يللي نتيجتو الاقتتال...

محتلين بثياب نازحين....

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout