بعد اغتيال السيد.. هكذا جنّدت إسرائيل الذكاء الاصطناعي لفك شيفرة اللهجات!

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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن لجوء إسرائيل إلى اختبار واسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في قطاع غزة خلال الحرب التي اندلعت أواخر عام 2023، ما أثار جدلًا أخلاقيًا عالميًا حيال الاستخدام غير المسبوق لهذه التكنولوجيا في العمليات العسكرية.

وذكر تحقيق موسّع أعدّته الصحيفة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي شملت أنظمة لتحديد المواقع، والتعرف على الوجوه، وتحليل المحتوى العربي، واستخدام أدوات غير مُجرّبة سابقًا في ساحات القتال.

ووفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين مطلعين، بدأت التجربة بمحاولة اغتيال القيادي في "حماس" إبراهيم بياري، بعد فشل الاستخبارات الإسرائيلية في تعقبه داخل شبكة أنفاق غزة. عندها، استُخدمت أداة صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، طوّرها مهندسو الوحدة 8200، لتحديد موقعه التقريبي عبر تحليلات لمكالماته.