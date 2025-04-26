living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“اليونيفيل”.. الحادث ليس عفوياً!

26
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقدم «شابان» من بلدة طيردبا شرق صور، كانا على متن دراجة نارية، على اعتراض طريق دورية مؤللة تابعة لقوات «اليونيفيل» أثناء مرورها في أحد شوارع البلدة، ما اضطر الدورية إلى التراجع ومغادرة المكان.

وتعليقاً على الحادثة، قالت مصادر سياسية لـ «نداء الوطن»، إنّ الحادث ليس عفوياً وربما جاء كردّ فعل ولـ «ردّ الاعتبار»، بعد الجولة التي أجراها أول من أمس الخميس وفد أميركي، داخل موقع عسكري سابق لـ «الحزب» في يحمر الشقيف، برفقة الجيش، بموازاة تحرّك ميداني للقوة الفرنسية العاملة في «اليونيفيل» في منطقة وادي الحجير.

واستغربت المصادر نفسها هذا الاعتداء الجديد، مذكّرة أنّه «لدى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، زار قائد «اليونيفيل» أرولدو لاثارو الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وأبلغهما أن قواته بحاجة للدخول إلى بعض المناطق بكل حرية من أجل تنفيذ مهامها. وحينها حصل منهما على موافقة ضمنية، وعليه تحرّكت قوات «اليونيفيل» منذ ذلك الحين، بطريقتين: أحياناً دخلت، بمرافقة الجيش اللبناني، إلى مناطق كانت محظورة عليها سابقاً، وأحياناً أخرى، نفذت سلسلة دوريات من دون مواكبة الجيش، ولم يحصل أي إشكال».

من جهتها، جدّدت مصادر السراي الحكومي «دعم الحكومة الكامل للجيش اللبناني والمهام التي يقوم بها بالتعاون مع قوات «اليونيفيل» التي يحتاجها لبنان ويريد تمديد مهمتها».

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout