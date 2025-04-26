عناوين الصحف ليوم السبت 26 نيسان 2025

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الأخبار
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اللواء
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-لماذا دائماً من يختار عنا في الانتخابات..
البناء
اليوم جلسة التفاوض الحاسمة بين واشنطن وطهران… وترامب متفائل باتفاق قريب | تراجع مؤيدي الحرب في الكيان إلى 25,1 %… وجيش الاحتلال يتكبد الخسائر | بري: لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة بإنهاء الاحتلال والعدوان
الشرق
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