عناوين الصحف ليوم السبت 26 نيسان 2025

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الأخبار

-جعجع يفوز بثقة أميركا والسعودية لقيادة المعركة ضدّ حزب الله

-فوضى المعادلات في وزارة التربية: «راحت» على الطلاب!

-ديوان المحاسبة: مماطلة في إصدار أحكام قضائية بحق 6 وزراء اتصالات

-هل تخلت السعودية عن سلام؟

اللواء

-حزب الله يربط سلاحه بشروط ميدانية وسياسية صعبة التحقُّق

-حدود التفاوض تُرسم في واشنطن وطهران لا في بيروت!

-لماذا دائماً من يختار عنا في الانتخابات..

البناء

اليوم جلسة التفاوض الحاسمة بين واشنطن وطهران… وترامب متفائل باتفاق قريب | تراجع مؤيدي الحرب في الكيان إلى 25,1 %… وجيش الاحتلال يتكبد الخسائر | بري: لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة بإنهاء الاحتلال والعدوان



الشرق

-كيف هرب الرئيس بشار الأسد من سوريا؟

-عون نعمل بصمت من أجل الحلّ الديبلوماسي