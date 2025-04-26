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أسرار الصحف الصادرة ليوم السبت 26 نيسان 2025

26
APRIL
2025
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نداء الوطن

يؤكد كل العارفين بالانتخابات البلدية أن انتخابات بيروت ستكون “أم المعارك” وأن نتائجها سترسم علامات استفهام كبرى، والانعكاس الأكبر للنتائج المرتقبة سيكون على الانتخابات النيابية السنة المقبلة.

كشفت مصادر واكبت اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، عن أدوار بقيت بعيدة من الإعلام لمسؤولين في الصندوق من أصل لبناني، ساهموا في تقريب وجهات النظر بين مسؤولي الصندوق والوفد اللبناني.

ساهمت معارك الانتخابات البلدية والاختيارية في معظم القرى والبلدات والمدن اللبنانية، في خلق حيوية ودينامية اقتصادية من خلال الأنشطة التي أصبحت يومية وشملت خصوصاً قطاع المطاعم والفنادق.

 

اللواء

تصرُّ جهات لبنانية على ربط تدفق المساعدات والاستثمارات بنزع السلاح من كل الجهات (لبنانية وغير لبنانية) أولاً!

فشلت مهمة بعض النواب، الذين سعوا إلى إلغاء مادة من قانون البلديات المعمول به، للحد من سلطة المحافظ على قرارات مجلس بلدية العاصمة.

أجرى مرجع غير مدني اتصالاً بمرجع كبير عشية الجلسة، وتضمنت النتائج بعض ما حصل في نهاية المناقشات، في ما خص تعديلات قانون البلديات.

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