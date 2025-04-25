نداء من الرئيس ميشال عون الى اللبنانيين في الذكرى العشرين لانسحاب الجيش السوري من لبنان

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في الذكرى العشرين لانسحاب الجيش السوري من لبنان، ندائي اليوم الى اللبنانيين:

إن الحفاظ على سيادة وحرية واستقلال لبنان يتطلب منا جميعاً وحدة وطنية راسخة، ورفضاً قاطعاً لأي مشروع يهدّد كيان الوطن وهويته او نسيجه الاجتماعي.

لقد مرّ لبنان بتجارب قاسية عبر تاريخه الحديث، وجابه احتلالات ووصايات ومخططات استهدفت استقراره وتماسكه الداخلي وفعالية مؤسساته، كما جابه محاولات حثيثة لاحداث تغيير ديمغرافي في مجتمعه لضرب طبيعته التعددية.

وهو يواجه اليوم ايضاً تحديات مصيرية ومخاطر كبرى متأتية عن احتلالٍ اسرائيلي لجزء من ارضنا، واعتداءاتٍ متمادية تطال كل مكان، وعن مخططات تحاك لاجراء تغيير ديمغرافي جذري استكمالاً لمرسوم التجنيس في العام ١٩٩٤، بهدف تبديل وجه لبنان عبر فرض التوطين للاجئين والنازحين، ما يرفع الكثافة السكانية على أرضه، والتي بلغت حتى اليوم ٥٧٥ شخصاً في الكلم المربع، وهذا يهدد ليس فقط الهوية بل ايضا قدرة الدولة على ادارة مواردها وضبط أمنها، ويمنعها من توفير فرص العمل ومستوى العيش الكريم لابنائها والحد من هجرتهم.

كل ذلك يترافق مع ضغوطات خارجية و"نصائح" وتوصيات تأتي تحت عنوان " الدعم وحفظ الاستقرار".!

في ظل جميع هذه المخاطر اجدد التأكيد

على أن الإرادة الوطنية الصادقة والحوار المسؤول من دون الارتهان لأي جهة خارجية، هما السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وإيقاف المشاريع التي تهدد كيانه وتضرب توازنه...

وليتحمل كلٌ من موقعه، المسؤولية التاريخية لانقاذ لبنان وحمايته.