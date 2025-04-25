living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللواء عبد الله استقبل رئيس جامعة البلمند وقلد رئيس الاتّحاد الرياضي العربي للشّرطة ميدالية قوى الامن

25
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في مكتبه بثكنة المقر العام بعد ظهر اليوم، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس ورّاق، يرافقه عدد من عمداء الجامعة، في زيارة شدّد فيها الجانبان على “عمق العلاقة المؤسّستية بين جامعة البلمند ومؤسسة قوى الأمن الداخلي”، مؤكِّدين أهمية “البروتوكول الموقَّع بين الطرفين والذي يشكّل إطارًا لتعزيز التعاون الأكاديمي والتقني والتدريبي”.

وفي ختام اللقاء، قدّم الدكتور ورّاق للواء عبدالله كتابا من منشورات الجامعة، يتضمّن صورا وشرحا عن الأماكن الأثرية في مدينة طرابلس.

كما استقبل عبدالله رئيس الاتّحاد الرياضي العربي للشّرطة اللّواء خالد بن حمد العطيّة، في حضور رئيس هيئة الأركان العميد ألفرِد حنّا، (رئيس الفرق الرياضيّة في قوى الأمن)، العميد المتقاعد حسين خشفة (عضو المكتب التنفيذي في الاتّحاد الرّياضي العربي للشّرطة)، والمقدّم خالد ناصر أمين سرّ الفرق الرياضيّة في قوى الأمن الدّاخلي.

وقلّد المدير العام ضيفه ميداليّة قوى الأمن الدّاخلي، تقديرًا لجهوده ودوره المتميّز على رأس الإتّحاد.

بدوره قدّم اللّواء العطيّة للّواء عبدالله درعًا تذكاريًا عربون شكر وتقدير لدعمه اللّامحدود للاتّحاد.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout