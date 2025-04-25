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الرئيس عون من روما: نحن هنا لنقول أن لبنان منارة للقيم الإنسانية

25
APRIL
2025
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قال رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الجمعة من روما: "وجودي هنا اليوم كرئيس للجمهورية اللبنانية ليس فقط لتقديم التعازي بوفاة البابا فرنسيس، بل لأجدد التأكيد على الدور الروحي والرسالي الذي يحمله لبنان في هذا العالم".

وأضاف الرئيس عون، "نحن هنا لنقول أن لبنان، رغم كل جراحه، سيظل نموذجاً للوحدة في التنوع، ومنارة للقيم الإنسانية التي حملها قداسة البابا ودافع عنها، متشبثاً بالقيم التي لا تزول، من أجل عالم أكثر عدالة ورحمة".

كما ألقى عون واللبنانية الأولى النظرة الأخيرة على جثمان البابا فرنسيس المسجّى في كاتدرائية القديس بطرس.

وكان قد غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون لبنان ظهر اليوم متوجهين إلى روما، وذلك للمشاركة في مراسم جنازة قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان، إثر وفاة الحبر الأعظم في 2 نيسان 2025.

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