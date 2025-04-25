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الرئيس ميشال عون عزى بالبابا فرنسيس وزار الراعي مطمئناً لصحته (بالصور)

25
APRIL
2025
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 زار الرئيس العماد ميشال عون السفارة البابوية في حريصا وقدّم التعازي الى سعادة السفير البابوي باولو بورجيا بوفاة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس.

كما زار الصرح البطريركي في بكركي والتقى غبطة البطريرك بشارة الراعي مطمئناً الى صحته.

وكان الرئيس عون قد دوّن في سجل التعازي في السفارة البابوية كلمة جاء فيها:

" مع انتقال قداسة البابا فرنسيس فقدت الإنسانية سندًا كرّس حياته للدفاع عن القيم وعن السلام والمحبة والعدالة،
وفقد العالم بأسره رسولاً للحوار وقبول الآخر، ومدافعاً عن الشعوب المهمشة والمقهورة، وعن كرامة الإنسان.
وفقد لبنان صديقاً كبيراً حمله دوما في قلبه، وآمن بكونه "الوطن الرسالة".
تعازينا للكرسي الرسولي وللكنيسة الكاثوليكية في العالم ولكل الكنائس وجميع المؤمنين. نشارككم الصلاة، ونستمد من نور القيامه العزاء، ونؤمن بأن قداسته قد انتقل الى مجد الرب القائم من الموت.
المسيح قام"

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