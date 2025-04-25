بري: "لن نسلّم السلاح قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من العدوّ"!

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أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه من المهم الضغط على العدوّ الاسرائيلي كي ينفّذ ما عليه من التزامات اتّفاق وقف النار.



وقال بري في حديث صحفي: "نحن نفّذنا المطلوب منّا أمّا هو فلا. هذه مسؤولية الأميركيين حتماً، وذلك يعني أن لا نسلّم كلّ أوراقنا ونضعها على الطاولة".



ولفت الى أن المطلوب من لبنان قد انجزه، وهو نشر الجيش في الجنوب وانسحاب "الحزب" منه، مشيرا الى أنه مذّاك لم يطلق "الحزب" رصاصة.



وشدّد على أن المطلوب من إسرائيل وقف نهائي لاطلاق النار والانسحاب من الأراضي المحتلّة، لافتا الى أن كلاهما لم يحصلا.



وعن ملف السلاح، قال بري: "لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من العدوّ. فسلاحنا هو أوراقنا التي لن نتخلّى عنها بلا تطبيق فعليّ لاتّفاق وقف النار والذهاب إلى حوار في مصيره".