البطاركة والأساقفة الكاثوليك: نتمنى للبطريرك الراعي الشفاء العاجل ليواصل خدمته

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صدر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البيان الآتي:

“باسم أصحاب الغبطة البطاركة أعضاء مجلس الرئاسة في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان الكلّيي الطوبى، وباسم أصحاب السيادة المطارنة السامي احترامهم، وقدس الرؤساء العامّين والرئيسات العامّات، والإقليميين والإقليميات الجزيل احترامهم، نرفع أصدق مشاعر القرب الروحي والدعاء إلى صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الكليّ الطوبى، على أثر العارض الصحّي المفاجئ الذي ألمّ به يوم الأحد الماضي، والذي استدعى تدخّلًا طبيًّا عاجلًا. وإذ نحمد الله على نجاح العملية الجراحيّة الّتي أُجريت له، نلتمس من الربّ، بشفاعة أمّنا مريم العذراء، أن يمنّ عليه بنعمة الشفاء التّام والعاجل، ليواصل خدمته البطريركيّة بفيض من الحكمة والمحبّة والتفاني في خدمة الكنيسة والوطن، كما عهدناه دومًا”.