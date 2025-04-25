غادة عون: المحاسبة ثم المحاسبة ثم المحاسبة

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كتبت القاضية غادة عون عبر اكس:

المحاسبة ثم المحاسبة ثم المحاسبة.ما حدا يضحك علينا بمليار او ٢ من صندوق النقد،حقنا نعرف مصرياتنا وين راحوا،وين راحوا ال٨ مليار.د.ا.في ملف اوبتيموم،ال٨ مليار $،يللي اخذوهم المصارف في اوج الازمة، وين راحوا مصرياتنا في المصارف يللي تصرف بهم سلامة،المنافع يللي اخدوها بعض السياسيين بصرف النفوذ والتواطؤ مع سلامة لازم ترجع ،هذا حقنا هذا حق الشعب اللبناني يللي اهنتوه في كرامة عيشه،لا قيامة للبنان بدون محاسبة ، لا للماكياج الذي يقومون به دون محاسبة حقيقية في اجراء التدقيق الجنائي اولا في مصرف لبنان ومن ثم في المصارف ، وفي القضاء،وهنا بالمناسبة يدعون الاصلاح القضائي ،بالله عليكم اية محاسبة ستقومون بها في القضاء عندما تثبتون القضاة الذين تعاونوا مع المنظومة لايقاف قاضية كانت تحاول القيام بعملها في محاربة الفساد ،وذلك عن طريق اما تكبيلها او وقفها عن العمل او محاولة طردها ،قوم يا شعبي "قوم تحدى الظلم تحدى وكسر هالصمت يللي فيك" كما تقول فيروز