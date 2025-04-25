طقس نهاية الأسبوع: إنخفاض بدرجات الحرارة وإحتمال أمطار!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال مع رياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية، وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر في المناطق الساحلية و الجبلية، مع احتمال هطول أمطار خفيفة شمال البلاد وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا غرب تركيا، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وهطول أمطار خفيفة خصوصا شمال البلاد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23، وزحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم احيانا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، مع احتمال هطول أمطار خفيفة شمال البلاد صباحا، وتكون الضباب على المرتفعات.

السبت:

غائم جزئيا بالاجمال مع رياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية، وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر في المناطق الساحلية و الجبلية، مع احتمال هطول أمطار خفيفة شمال البلاد وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال، بينما ترتفع بشكل على الساحل وفي الداخل، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و 40كم/س، تشتد أحيانا فترة قبل الظهر فتقارب ال45 كم/س.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 11 الى 23 درجة.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85 %.

-حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,55

-ساعة غروب الشمس: 19,17.