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"الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي" تمنى على الصادق دراسة اقتراحات القوانين من خلفية المصلحة اللبنانية الجامعة

25
APRIL
2025
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صدر عن الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي البيان التالي: 

تقدم النائب وضّاح الصادق، بمشروع قانون يهدف الى ضمان المناصفة في المجلس البلدي لمدينة بيروت بين المسلمين والمسيحيين، مقابل تجريد محافظ بيروت من صلاحياته التنفيذية ومنحها لرئيس المجلس البلدي.

بداية، يعبّر الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي عن تخوّفه من أجواء التشنّج الطائفي التي واكبت النقاشات حول هذا المشروع، المبني على المخاطر التي تتهدّد الوطن داخلياً وخارجياً، والتي تتطلب أعلى درجات الحرص والتضامن الوطني.
وتعليقا على المشروع المذكور، يرى الاتحاد المسيحي أنه من المفيد الإضاءة على النقاط الآتية:
١- إن تسريبات الفساد والهدر التي واكبت العمل في المجالس المتعاقبة لبلدية بيروت، فضلاً عن الفضائح التي لاحقت بعض رؤوساء مجالسها، لا يشجّع على توسيع صلاحيات رؤوساء المجالس في هذه المرحلة بل على تقليصها.
٢- نذكّر أن النائب وضّاح الصادق، كان من أبرز المستفيدين من العقود الترفيهية الدسمة المعقودة مع البلدية، مما يدفعنا الى التحفّظ على موضوعية النائب في طرح هذا المشروع، والى تفهّم حماسته لتوسيع صلاحيات رئيس المجلس البلدي على حساب صلاحيات المراقبة والضبط المنوطة بمحافظ بيروت.
٣- ان المناصفة غير المُقوْننة والمطبّقة لغاية اليوم، لم تؤمِّن الانماء المتوازن بين أحياء بيروت، فكانت أفضلية الانماء والاهتمام تميل الى الأحياء الإسلامية على حساب الأحياء الأخرى، بالرغم من الصلاحيات التنفيذية المناطة حالياً بالمحافظ "المسيحي".
٤- ان قوْننة المناصفة بواسطة اللوائح المقفلة كما هي واردة في المشروع، ستؤمن فقط المناصفة الشكلية، ولن تنعكس توازناً فعلياً على قرارات المجلس، لأنه سيكون للمرشحين المسلمين السنّة تحديداً الكلمة العليا في تأليف اللوائح واختيار المرشحين الآخرين، كنتيجة طبيعية لخلل الميزان الديمغرافي الواضح لصالح المسلمين السنّة في تركيبة الناخبين.
في الخلاصة، نتمنى على النائب وضاح الصادق وغيره، دراسة اقتراحات القوانين من خلفية المصلحة اللبنانية، حتى لا تؤدي الى تعزيز المناخات الطائفية بين اللبنانيين، ونذكّره ان المهام المنتظرة من بلدية بيروت هي الانماء المتوازن الحقيقي والفعلي الذي لا يميز بين منطقة مسيحية وأخرى إسلامية، لأن العمل ضمن بوتقة لبنانية جامعة وعادلة هو الأمر الذي يخرجنا من الطائفية والفئوية الى رحب المواطنية والوطن النهائي لجميع بنيه، وأن الطريقة الفضلى لتأمين هذا الانماء لعاصمتنا الحبيبة بيروت، تقضي بتوزيع مهمة إنماء أحيائها على عدّة مجالس، يتولى أبناؤها وقاطنيها، وهم الأدرى بحاجاتها والأخلص في خدمتها، مهمة تنميتها، ولا بأس إذا تنافست هذه المجالس فيما بينها لتأمين ما هو الأفضل لأحيائها المختلفة، أو تعاونت فيما بينها لتنفيذ المشاريع المشتركة لمدينة بيروت.

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