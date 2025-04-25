عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 نيسان 2025

الأخبار: كيف يكون الإعمار أولوية؟
اللواء: بلدية بيروت عصية على التقسيم والإلتزام بالمناصفة خيار وطني وليس طائفياً
سلام يؤكد: الإنتخابات في موعدها.. وإقرار تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
البناء: فورين بوليسي: الحرب على اليمن فشلت في فتح البحر الأحمر وردع الأنصار | بيت حانون تستعيد سجل العمليات النوعية بكمين يقتل جندياً ويجرح سبعة | ترامب متفائل باتفاق وشيك مع ايران… ولبنان يُقرّ قانون السرية المصرفية
الديار: قلق اوروبي من تصعيد «اسرائيلي»: احذروا نتانياهو!
الطائفية تجهض التعديلات... والرهان على وطنية «البيارتة»
المطالب المعيشية الى الشارع... وجولة اميركية جنوبا
النهار: إخفاق المخرج النيابي وسط انقسامات "عصبية" إقرار رفع السرية المصرفية يحقق إنجازاً للحكومة
الجمهورية: عون لن يحاور الحزب قبل الإنسحاب
السرية المصرفية أول خطوة إصلاحية
l'orient le jour: La dangereuse fuite en avant du Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «منظمة التحرير» الفلسطينية توافق على استحداث منصب «نائب الرئيس»
«حماس» تعرب عن «خيبة الأمل» وترفض استمرار «المسار الأحادي»
الأنباء الكويتية: ناشط نيابي: تباطؤ الحزب في البتّ بملف السلاح يعرقل جهود الدولة
لبنان لـ «حماس»: منع أي تفاعل مع الحرب في غزة من أراضينا