عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 نيسان 2025

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الأخبار: كيف يكون الإعمار أولوية؟



اللواء: بلدية بيروت عصية على التقسيم والإلتزام بالمناصفة خيار وطني وليس طائفياً

سلام يؤكد: الإنتخابات في موعدها.. وإقرار تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف

البناء: فورين بوليسي: الحرب على اليمن فشلت في فتح البحر الأحمر وردع الأنصار | بيت حانون تستعيد سجل العمليات النوعية بكمين يقتل جندياً ويجرح سبعة | ترامب متفائل باتفاق وشيك مع ايران… ولبنان يُقرّ قانون السرية المصرفية



الديار: قلق اوروبي من تصعيد «اسرائيلي»: احذروا نتانياهو!

الطائفية تجهض التعديلات... والرهان على وطنية «البيارتة»

المطالب المعيشية الى الشارع... وجولة اميركية جنوبا



النهار: إخفاق المخرج النيابي وسط انقسامات "عصبية" إقرار رفع السرية المصرفية يحقق إنجازاً للحكومة





الجمهورية: عون لن يحاور الحزب قبل الإنسحاب

السرية المصرفية أول خطوة إصلاحية



l'orient le jour: La dangereuse fuite en avant du Hezbollah



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: «منظمة التحرير» الفلسطينية توافق على استحداث منصب «نائب الرئيس»

«حماس» تعرب عن «خيبة الأمل» وترفض استمرار «المسار الأحادي»

الأنباء الكويتية: ناشط نيابي: تباطؤ الحزب في البتّ بملف السلاح يعرقل جهود الدولة

لبنان لـ «حماس»: منع أي تفاعل مع الحرب في غزة من أراضينا