أسرار الصحف ليوم الجمعة 25 نيسان 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لفت انتباه الخبراء العسكريين الاعتراف الأميركي بسحب حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان بعدما نفت واشنطن نيّة سحبها. وقالت إن إرسال الحاملة الجديدة فينسون يهدف إلى تعزيز القوات العاملة في البحر الأحمر بهدف فتح الطريق أمام الملاحة البحريّة للسفن الممنوعة، وهي حتى الآن السفن المتوجّهة نحو موانئ كيان الاحتلال. ويأتي سحب الحاملة ترومان بعدما نشرت تقارير لخبراء أميركيين عن نفاد ذخائر الحاملة وطائراتها والسفن المرافقة واستنفاد ساعات الطيران المسموح بها للطائرات المحمولة عليها، وبالتالي إلزامية سحبها للصيانة وإعادة التزوّد بالذخائر المستحيل إنجازها خارج القواعد البحرية بواسطة سفن الدعم إضافة لصيانة الطائرات ما يعني استحالة إعادتها قبل ثلاثة شهور على الأقل دون أن ينفي ذلك احتمال إصابتها بثقوب تستدعي ترميماً وإصلاحاً، بسبب إصابتها بعدد من الصواريخ اليمنية.

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسيّة أمام ما ورد في كلام الرئيس الانتقاليّ في سورية أحمد الشرع في حوار مع نيويورك تايمز لجهة عدم إمكانية الموافقة على السماح بغارات تقرّرها وتنفذها أميركا بحق مَن تصنفهم رموزاً مطلوبة من التشكيلات الإرهابيّة، لأن هذا الأمر يمكن أن يفجّر العلاقات بين الفصائل المنضوية تحت عنوان وزارة الدفاع ومن ثم تحذيره من أن عدم استقرار سورية يؤدي إلى آثار خطيرة عالمياً، وليس فقط تعريض أمن المنطقة للخطر وربطت بين هذه المعادلات التي رسمها الشرع وإعلان استعداده لتقديم ضمانات لأمن “إسرائيل” وملاحقة التنظيمات الفلسطينية بدلاً من المسلحين الأجانب. وقالت إن الشرع يعرض معادلة الاستعداد للعمل مع الأميركيين والإسرائيليين في مواجهة إيران وقوى المقاومة وتفويضه احتواء التشكيلات المصنفة إرهابية بما فيها داعش بتسليمه السلطة في سورية وتركه يدير تقاسمها مع الفصائل خارج ضغوط مثل دعوات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية أو تحمل تبعات تحويل سورية إلى قاعدة للإرهاب الذي يهدّد المنطقة والعالم.



اللواء: أسرار



لغز

تزدهر في العاصمة ومناطق في الجبل «سرقة رائجة» تنفذها عصابات، تقتنص الوقت للسرقات، وتتناول قطعاً حساسة من السيارات المرغوبة والمطلوبة في الأسواق اللبنانية.



غمز

تناقل متابعون بنرة عالية من مراجع غير مدنية، على خلفية سجال التعديلات والصلاحيات في إعادة تشكيل لبلدية بيروت.



همس

تتوجَّس قيادات لبنانية من زيارة مسؤول عسكري رفيع من دولة كبرى الى الشرق الاوسط، وطبيعة الأهداف التي في حقبته، لجهة الجبهات المشتعلة..