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الأميركيون يتفقدون منشأة لـ«حزب الله» شمال الليطاني

25
APRIL
2025
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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

تَفَقَّدَ وفد أميركي، برفقة قوّة كبيرة من الجيش اللبناني، موقعاً عسكرياً سابقاً لـ«حزب الله» قصفته إسرائيل في وقت سابق، في بلدة يحمر الشقيف الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الليطاني، بموازاة تحرُّك ميداني لقوة فرنسية عاملة ضمن نطاق «يونيفيل» في منطقة وادي الحجير.

 

وتجوَّل الوفد لأكثر من نصف ساعة في المنطقة، وكان ضمن موكب سيار مؤلَّف من سيارات رباعية الدفع، إلى جانب آليات عسكرية للجيش اللبناني، وغادرها لاحقاً، في إطار جولاته في كثير من النقاط في الجنوب.

 

في غضون ذلك، طلبت الخارجية اللبنانية من السفير الإيراني في بيروت عدم التدخل في شؤون لبنان بعد تغريدات له قاربت موضوع سلاح «حزب الله». وقالت الخارجية في بيان إن السفير مجتبى أماني حضر إلى وزارة الخارجية بعد استدعائه على خلفية «مواقفه العلنية الأخيرة».

الشرق الأوسط
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