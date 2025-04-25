لبنان يرفض تسليم سوريين

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الأخبار: فيما تردّد كلام عن طلب وزارة الدفاع السورية إلى لبنان تسليمها عدداً من الشخصيات التي فرّت إلى لبنان بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وأنها أعدّت قائمة تفيد بأنهم موجودون في عدد من المناطق، وتحديداً في جبل محسن والضاحية الجنوبية، لفتت مصادر أمنية معنية بملف التواصل مع سوريا إلى أن لبنان أبلغَ الدولة السورية بأن «تسليم هؤلاء لا يمكن أن يتمّ بالشكل الذي تطلبه، ولا يُمكن لجهاز أمني لبناني أن يدخل وينفّذ اعتقالات بحقهم إلا في حال وجود قرار قضائي»، كما أن «تسليمهم يحتاج إلى إذن من القضاء الذي يستدعيهم بداية وإذا لم يحضروا تصدر مذكّرات توقيف بحقهم، وهذا يستدعي أن ترفع الدولة السورية دعاوى أمام القضاء اللبناني»، علماً أن المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة تؤكّد أنهم كأفراد لم يستقروا في لبنان بل ذهبوا إلى جهات أخرى