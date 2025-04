Bassil lors de la session parlementaire : Nous avons émis cinq réclamations concernant la loi sur le secret bancaire, la première étant de le lever complètement et de ne pas le limiter à la restructuration des banques.

A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a abordé le sujet de la loi sur la levée du secret bancaire lors de son intervention à la séance parlementaire consacrée à l'approbation d'un certain nombre de lois. Il a souligné que "nous avons émis cinq réclamations, la première étant la levée complète du secret bancaire et de ne pas la limiter à la restructuration des banques, de ne pas définir l'effet rétroactif à dix ans mais de le laisser ouvert sans limite de temps, de lever le secret bancaire devant toute partie chargée de l'audit par la Banque du Liban ou la Commission de supervision bancaire et de ne pas s'opposer au juge des instances urgentes car cela entraverait le cours des enquêtes".

Bassil a vu que "cette loi n'a pas besoin de décrets d'application et si elle en a besoin, ce sera par un décret pris par le Conseil des ministres et non pas par une décision du ministre des Finances".