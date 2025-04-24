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بالعودة الى لبنان حيث يبقى ملف سلاح حزب الله عالقاً ..

24
APRIL
2025
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بين الجلسة التشريعية والانتخابات البلدية والاختيارية، لا يحجبُ الضجيج على الساحة المحلية الاضواء عن المسار الخارجي الاكثر تأثيراً في لبنان، اي مفاوضات الملف النووي الايراني التي تنطلق جولتُها الثالثة السبت المقبلة في عُمان، في وقت كشفت صحيفة بوليتيكو عن تكليف مدير تخطيط السياسات في الخارجية الأميركية Michael Anton قيادة فريق من اثني عشر مسؤولاً حكومياً اميركياً للتفاوض مع إيران على مستوى السياسة كما الخبراء، هذا في وقت كان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يحذر من عرقلة اسرائيل وبعض الجماعات ذات المصالح الخاصة كما سماها، للمحادثات، مرفقاً تعليقه بصورة شبح عبر منصة اكس. ومن الملف الايراني الى الشأن السوري، حيث أفاد موقع Bloomberg بأن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يرغب بالانضمام الى الاتفاقات الابراهيمية مع اسرائيل وفقا لما يعتبرها شروطاً صحيحة.

ونقل الموقع عن عضو مجلس النواب الاميركي Corry Mills الذي زار سوريا الأسبوع الماضي والتقى الشرع أنه نقل رسالة الى الرئيس دونالد ترامب بهذا الخصوص.

وبالعودة الى لبنان، حيث يبقى ملف سلاح حزب الله عالقاً بين مطرقة الضغوط الاميركية من جهة وسندان العجز الرسمي اللبناني من جهة اخرى، فقد سجلت الجلسة التشريعية اليوم نجاحاً نسبياً بإقرار قانون السرية المصرفية، ولو مشروطاً، في مقابل فشل موصوف في حماية المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة بيروت، على وقع المزايدات الطائفية التي دفعت في اتجاه التأجيل والاحالة على اللجان-المقابر، على حساب الميثاق

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