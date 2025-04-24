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بيان للمكتب الإعلامي لوزارة التربية... هذا ما جاء فيه!

24
APRIL
2025
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اصدر  المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان التالي: "يتم عبر عدد من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التداول بأخبار حول مضمون اللقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في قصر بعبدا ، اضافة الى مضمون نقاشات اجتماع لجنة التربية النيابية.

يهم المكتب الاعلامي لوزيرة التربية ان يؤكد ان ما ورد من معلومات وتصريحات نسبت اليها حول مضمون اللقاء مع فخامة الرئيس وخلال اجتماع لجنة التربية النيابية غير دقيق.

ويلفت المكتب الاعلامي إلى أن من يرغب بمعرفة حقيقة اللقاء مع رئيس الجمهورية عليه أن يراجع ما تم نشره على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية حصرا . 

من جهة ثانية يجدد المكتب الإعلامي التأكيد أن كل ما لا يصدر عن وزارة التربية عبر موقعها الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها لا يعبر عن الوزيرة كرامي او الوزارة.

من هنا يهيب المكتب الاعلامي لوزيرة التربية بالمهتمين بسير العملية التربوية التواصل مع المعنيين بالوزارة لإستبيان الحقائق قبل نشرها.

كما ويهم وزارة التربية التأكيد على ان اي خطوات يتم او سيتم اتخاذها على اي مستوى كان ، سيتم اطلاع المعنيين عليها مباشرة".

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