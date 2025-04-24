مجلس محافظة بيروت في المرابطون: كفى نزاعات وانقسامات عبثية في معارك دنكوشيتية، تتلطى خلف مطالب أهل بيروت

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أصدر مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:

إن الفوضى الخبيثة المفتعلة على صعيد انتخابات بلدية بيروت، من قبل مقامات وأحزاب سياسية، وجمعيات دينية ومدنية، تحت شعارات براقة طائفية ومذهبية، تدفعنا إلى دعوة جميع أبناء بيروت من كافة الطوائف والمذاهب، إلى تمكين المبادئ الأخلاقية والقيم الوطنية الجامعة والوحدوية، التي هي المدخل الحقيقي والجدي لوقف كل هذا الصراع، بشأن انتخابات بلدية بيروت، وكفى نزاعات وانقسامات عبثية وحب الظهور الاعلامي الفارغ، في معارك دنكوشيتية، تتلطى خلف مطالب أهل بيروت، وهي لا تغني ولا تسمن من جوع، لأن كل هذا يؤدي إلى المشروع الأخطر في ضياع البرنامج الجدي والحقيقي لإنماء عاصمتنا وعاصمة الوطن بيروت.

شدد المرابطون على وجوب توخي الموضوعية والمصلحة العامة لأبناء بيروت، في رفض عملية اللوائح المقفلة، حرصاً على عدم إعطاء ذرائع مجانية، تخدم أصحاب مشروع تقسيم بيروت إلى عاصمتين طائفيتين والمطالبة بتنفيذه، وهنا الطامة الكبرى والضربة القاضية لنا جميعاً.