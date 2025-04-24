باسيل من مجلس النواب: 5 مطالبات بشأن رفع السرية المصرفية

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أفاد رئيس التبار الوطني الحر النائب باسيل في مداخلة من مجلس النواب: أنه بقانون رفع السرية المصرفية وضعنا خمس مطالبات وهي:
١- رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف
٢- عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوح من دون حدّ بالزمن
٣- رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف
٤- عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات
٥- لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال اي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية.