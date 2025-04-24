باسيل قدّم على رأس وفد التعازي بالبابا فرنسيس في السفارة البابوية: نتطلع إلى انتخاب بابا جديد بأمل مواصلة مسيرة المؤمنين الكاثوليك ومؤمني العالم أجمع

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قدم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد التعازي بالبابا فرنسيس، وذلك في السفارة البابوية في حريصا.

ودون باسيل في سجل التعازي: تلقينا بكثير من الحزن وفاة قداسته، لكننا نحتفظ بكثير من الأمل الأمثولات التي قدّمها لنا، والقيم الإنسانية التي جسدها في رسالته.

وأضاف: بكثير من الإنتظار نتطلع إلى انتخاب بابا جديد بأمل مواصلة مسيرة المؤمنين الكاثوليك ومؤمني العالم أجمع".

وضم الوفد نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والنواب إدغار طرابلسي ونقولا الصحناوي وسيزار أبي خليل والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين والمستشار في مكتب العلاقات الديبلوماسية رامي منعم.