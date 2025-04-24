كتل هوائية باردة.. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية . تهطل أمطار خفيفة محلية بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا غرب تركيا ، مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة واحتمال أمطار خفيفة خصوصا شمال البلاد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان : بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23، وزحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 55 كلم/س فترة قبل الظهر محملة ببعض الغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة موحلة ، مع احتمال برق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية.

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية . تهطل أمطار خفيفة محلية بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

السبت:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف في المناطق الداخلية وعلى الجبال، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية

الأحد:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملحوظ على المرتفعات وفي الداخل .

-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة ، في الداخل من 12 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و 40 كم/س، تشتد أحيانا فترة قبل الظهر فتقارب ال55كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين45 و 80%.

-حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,58

-ساعة غروب الشمس: 19,15