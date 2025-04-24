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رئيسي الجمهورية والحكومة سيتحركان لمعالجة استدعاء السفير الإيراني

24
APRIL
2025
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

فيما تزدحم الملفات السياسية والمالية والأمنية بين بيروت وواشنطن، طغت قضية استدعاء وزير الخارجية يوسف رجّي للسفير السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، بعد تغريدته الأخيرة التي تحدث فيها عن مسألة السلاح في الدول، حيث أثار هذا الاستدعاء حملة استنكار وطنية واسعة لكونها لم تتناول أي ملف لبناني ولم يذكر فيها لبنان ولا حزب الله وسلاحه، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول خلفية قرار رجي وافتعاله قضية وخلاف مع إيران من دون مبررات، فضلاً عن الاستنسابية التي يتعاطى بها في عمله الدبلوماسي.

 

ووفق ما تشير جهات نيابية وسياسية لـ»البناء» فإن الوزير رجي «برجّو ركابو» ويصمّ آذانه ويصمت وإزاء الانتهاكات الفاضحة بالجملة للمبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس للسيادة اللبنانية وإهانتها لزعامات وشخصيات سياسية لبنانيّة، وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية، فإنه يستقوي على السفير الإيراني الذي لم يذكر كلمة واحدة عن لبنان وكان يتحدّث عن شأن إيراني وإقليمي له علاقة بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي!

 

ودعت المصادر رئيسي الجمهورية والحكومة إلى استدعاء وزير الخارجية وتأنيبه وتصويب مساره وإخضاعه لسياسة الحكومة والدولة الخارجية، تحت تهديد إقالته، لا سيما أنه لا يقوم بدوره كرأس للدبلوماسية اللبنانية عبر مخاطبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وتحريك بعثات لبنان الخارجية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات والخروقات للقرار 1701 وفك الارتباط بين مسألة سلاح المقاومة وموضوع الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الإعمار.


وبرأي أوساط نيابية مقرّبة من السعودية فإن وزير الخارجية يفتعل قضية خلاف مع الجمهورية الإسلامية في إيران لا تخدم مصلحة لبنان، ولا تعتبر من الأولويات في ظل انهماك لبنان بأزماته التي لا تُعدّ ولا تُحصى.

 

ولفتت الأوساط لـ”البناء” إلى أن “وزير الخارجية يتصرّف وكأنه مسؤول في حزب القوات اللبنانية وليس وزيراً في الحكومة”، ودعت الأوساط وزير الخارجية الى الوقوف مع لبنان وتبني القضية اللبنانية والمنطق اللبناني الوطني في حركته الدبلوماسية الخارجية وفي تصاريحه ومواقفه التي تخدم بشكل غير مباشر العدو الإسرائيلي الذي يستفيد من موقفه بالاستمرار باحتلال لبنان واعتداءاته على قراه ومواطنيه.


ووفق معلومات “البناء” فإن رئيسي الجمهورية والحكومة سيتحركان على صعيد معالجة استدعاء السفير الإيراني.

 

 

البناء
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