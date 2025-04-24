بري حريص على المناصفة في بيروت

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تمضي القوى السياسية اللبنانية باندفاع نحو إجراء الانتخابات البلدية، وسط مؤشرات إلى أن المنافسة ستطغى على منطق التسويات، بخاصةٍ في المدن الكبرى والبلدات الصغرى، وربما حتى في العاصمة بيروت.

في بيروت، يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري أي تعديل في صلاحيات محافظ العاصمة (المسيحي الأورثوذكسي) لمصلحة رئيس بلدية بيروت (السني)، انطلاقاً من حرصه على ضمان التوازن الطائفي، ومنع أي خلاف بين البيروتيين المسيحيين وبين البيروتيين المنتمين الى طوائف اخرى، لما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات.