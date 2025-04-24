عناوين الصحف ليوم الخميس 24 نيسان 2025

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الأخبار: حوار عون وحزب الله لم ينطلق

الأردن يجازف بإستقراره: المقاومة عدوّنا



النهار: اتجاهات ملبّدة حول بيروت في الجلسة التشريعية... شهادة ثناء من أورتاغوس على "شجاعة" عون



الجمهورية: المناصفة حل وسط في بيروت

الغبار يغطي لبنان

البناء: ترامب يقبل بشروط روسيا لوقف الحرب ويضع أوروبا وأوكرانيا في الزاوية | مفاوضات غير مباشرة السبت بين الخبراء يليها تفاوض سياسي غير مباشر | عباس يدعو حماس إلى إطلاق الأسرى دون تبادل وتسليم السلاح لسحب الذرائع

اللواء: «كباش نيابي» حول تعديل قانون البلديات: المناصفة والصلاحيات

تقدم في التفاوض مع الصندوق.. ومخاوف من تدويل قرى الحافة الأمامية

الديار: اورتاغوس تشيد برئيس الجمهورية: قائد مصمّم على تعافي وطنه

لبنان يترقب التسوية الأميركية ــ الإيرانية

كواليس الانتخابات البلدية... بري حريص على المناصفة في بيروت



?l'orient le jour: Municipales : Monopole des armes : à quand un dialogue direct Aoun-Hezbollah



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: الأردن يضع «الإخوان» تحت طائلة الحل والحظر

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفصل بين «جبهة العمل» والجماعة رهن بتطورات قضية «خلايا الفوضى»



الأنباء الكويتية: ترقّب لجلسة المجلس النيابي اليوم حول الإصلاح المصرفي

القوى الدولية تعرب عن ثقتها بأداء السلطة في قضية نزع السلاح.. وجعجع: لا نقبل ضرب مصداقية لبنان أكثر