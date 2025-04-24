محطة مهمة حول موضوع الإصلاح المصرفي... وضمان عدم تغييب جهات طائفية عن المجلس البلدي

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الأنباء الكويتية: تشكل جلسة المجلس النيابي اليوم محطة مهمة حول موضوع الإصلاح المصرفي الذي تنتظر الجهات الدولية إقراره قبل انتهاء اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم السبت المقبل.

ويتوقع التصديق على المشروع الذي تم التوافق عليه في اللجان النيابية المشتركة على رغم بعض الاعتراضات النيابية، لأن ثمة التزامات لبنانية ووعودا بهذا الشان.

وهناك موضوع آخر سيكون محور نقاش وجدل في الجلسة العامة، وهو اجراء تعديل على قانون البلديات يتعلق بالعاصمة بيروت حصرا، لضمان عدم تغييب جهات طائفية عن المجلس البلدي وتحقيق المناصفة، بانتخاب 12 عضوا من المسلمين، و12 من المسيحيين من خلال اللوائح المقفلة التي تفوز بالأكثرية بكامل أعضائها.