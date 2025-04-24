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عون ووزراء القوات: علاقة غير مريحة

24
APRIL
2025
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الأخبار: بعد استدعائه من قبل وزارة الخارجية والمغتربين على خلفية تغريدة، أكّد السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أنّه اعتذر عن عدم الحضور إلى الوزارة، قائلاً: «لم يُحدّد لي بعد موعد آخر». أماني الذي اعتبر أنّه تلقّى «دعوة» من الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي للحضور إلى الوزارة أمس، اعتذر عن عدم تلبية الدعوة بسبب انشغالات.

وفيما تردّدت معلومات عن تحديد موعد آخر اليوم، ووجود نية للتضخيم الإعلامي، قالت مصادر سياسية إن «تصرّفات وزير الخارجية يوسف رجّي لا علاقة لها بالدبلوماسية، وهو يتصرّف في الوزارة باعتباره مفوّض القوات فيها وليس وزيراً»، مشيرة إلى أن الوزراء المحسوبين على «القوات اللبنانية» يتصرّفون بنفس قواتي واضح على عكس كل الوزراء الآخرين، وأن رئيس الجمهورية جوزيف عون تقصّد أكثر من مرة الإشارة خلال جلسات مجلس الوزراء إلى ضرورة «أن يتحدّث الوزراء باعتبارهم وزراء عن كل لبنان»، وكان واضحاً أنه يقصدهم بالذات، علماً أن التعامل بين الطرفين لا يبدو مريحاً رغمَ حرص عون على عدم إبراز هذا الأمر.

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