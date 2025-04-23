A + A -

في الأردن، قرار بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها، بعد اكتشاف مخطط تخريبيّ مرتبط بأعضائها. ومن رام الله الى غزة، كلام لاذع وغير مألوف من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في حق حماس، التي طالبها بتسليم الرهائن والسلاح والتحول الى حزب سياسي.



اما المحوران الخارجيان الحاسمان في المنطقة، ففي حوار مكثف من المحتمل ان يفضي في نهاية المطاف الى إحداث خرق في الجدار السميك، يمهِّد لمرحلة من الاستقرار على مستوى المنطقة ومن ضمنها لبنان، الذي يدور في حلقتين مفرغتين حول كل من محوري السلاح والاصلاح.



وتحت العنوان الاخير، الانظار المحلية في الساعات المقبلة نحو ساحة النجمة، حيث يحضر قانون السرية المصرفية وسط مطالبة من التيار الوطني الحر بعدم تحديد مهلة للعودة الى الوراء في رفعها، وإبقائها مفتوحة، في مقابل ممانعة من احزاب المنظومة وشخصياتها السياسية المعروفة، في وقت كشف وزير المال ياسين جابر من الولايات المتحدة عن حصول موافقة مبدئية للبنان، لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدوليّ لإعادة الاعمار.



وفي وقت يحضر مصير المناصفة في بيروت في نقاشات الجلسة التشريعية غداً، اكدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اليوم الحرص على إجراء الإنتخابات البلدية، داعية الى إستدراك الحد الادنى المطلوب من إصلاح القانون بإقرار مبدأ اللوائح المقفلة بما يضمن تحقيق عدد من الأهداف من بينها وصول مجالس بلدية متجانسة بين اعضائها في آدائها ومحصّنة من التشرذم والانقسام والاستقالات، وتحترم في الوقت نفسه الخصوصيات والتوازنات المتعارف عليها في البلديات، ومنها المناصفة في بيروت.