حمدان بعد زيارته لوزير الدفاع: جيشنا المتطور والحديث عسكرياً ولوجستياً سيكون هو الحامي الوحيد لكل أبناء الوطن اللبناني

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أكد العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون بعد زيارته لمعالي وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، أن معاليه بتاريخه الوطني والعسكري هو خير من يحمي المؤسسة العسكرية في هذه الأيام الدقيقة والمفصلية، مضيفاً أهمية الدور المسؤول للجيش اللبناني في الحفاظ على الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال، وحماية المواطنين اللبنانيين من كافة الأخطار الخارجية والداخلية.

شدد حمدان أن الرؤية الاستراتيجية والخبرة العسكرية للواء منسى، تستطيع أن تكون ركناً أساسياً في كل ما يطرح اليوم في موضوع صون الأمن الوطني اللبناني، ولعل أهم ما ينجز اليوم هو تسليح جيشنا الوطني بأحدث المنظومات العسكرية الحديثة، من قبل الدول الأجنبية والشقيقة المعنية بالواقع اللبناني، وبالتالي جيشنا المتطور والحديث عسكرياً ولوجستياً سيكون هو الحامي الوحيد لكل أبناء الوطن اللبناني.