فريد البستاني في اليوم الثاني من اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة

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صرّح النائب فريد البستاني من واشنطن، ان لبنان يجب ان يتقدّم في المحادثات مع صندوق النقد لأن الوقت بدأ ينفذ، ولأن دول أخرى سوف تحصل على حصّة لبنان.

وان الاتفاق في حال حصوله سوف يؤدي إلى النتائج التالية.

1- تحويل موازنتنا من العجز إلى الفائض وخفض معدل الفقر.

2- خلق شعور بالثقة في اقتصادنا من خلال العمل على انتظام العمل المصرفي بطريقة صحية.

3- العمل على الاندماج في النظام التجاري العالمي والخروج من الاقتصاد النقدي والعودة الى العمل بإقتصاد يحترم القواعد الدولية ويعزّز الشفافية لكي يتم الخروج من القائمة الرمادية.